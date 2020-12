L'ALLARME

TREVISO Lo Stabile del Veneto vuole crescere e diventare internazionale, in barba al taglio dei fondi regionali che, «tra due mesi», rischia di spegnere sogni, attività e speranze. E il nuovo Rigoletto ne è la prova. L'opera di Verdi, nell'interpretazione musicale del maestro Giampaolo Bisanti che dirige l'Orchestra di Padova e del Veneto e il Coro Lirico Veneto, attesa sul palco del Verdi di Padova e Comunale Del Monaco di Treviso, debutterà ugualmente domenica 20 dicembre alle 17, in diretta streaming (gratuita) sul canale YouTube e sulla piattaforma digitale Backstage dello Stabile. Non solo, «per raggiungere più spettatori possibile», conferma il presidente Beltotto, e nell'ottica di cercare nuovo pubblico, sarà trasmessa per la prima volta su Ansa.it nell'ambito del progetto Ansa per la cultura.

«Abbiamo lavorato attorno a questo Rigoletto per mesi in modo appassionato e il fatto di riuscire a metterlo in scena e mandarlo sulla nostra piattaforma Backstage completamente gratuita e su Ansa.it è un grande risultato - conferma Beltotto - crediamo che questo possa essere l'inizio di un percorso importante». Anche perché lo Stabile ha avviato altri progetti: «In questi tre mesi abbiamo creato 12 produzioni teatrali e musicali, scritturando 300 artisti. Cui si lega tutto l'indotto. Insomma, quando si tocca la cultura, si toccano interessi economici importanti». Ma se per 2021 la Regione conferma il finanziamento preannunciato, e cioè 1 milione e 250mila euro contro 1 milione e 800 mila del 2020, «io apro due mesi e poi chiudo. Spero che la Regione, nostro socio di riferimento, ci ripensi». I tre comuni-soci, Treviso, Padova e Venezia, nel frattemoo, hanno assicurato il loro sostegno allo Stabile, stanziando a bilancio la stessa cifra dello scorso anno: «La posta in gioco è una certa idea politica della cultura - avverte l'assessore alla cultura di Padova Andrea Colasio - O cominciamo a immaginare il Veneto come grande area metropolitana o siamo morti. La Regione deve fare la sua parte». Concorda la collega Colonna Preti (Treviso): «Questo Rigoletto è un'operazione straordinaria: si fa rete nel territorio, soprattutto in periodo covid, anche perché gli artisti hanno bisogno di un palco e di lavorare».

Rigoletto, coproduzione Stabile e dei Comuni di Treviso e Padova, ha infatti occupato più di 70 persone, coro e orchestra compresi: sul palco, il tenore Enkhbat Amartüvshin, un talento dalla Mongolia, Iván Magrì, Enkeleda Kamani, Antonio Di Matteo. L'impianto visivo, con le scenografie virtuali in animazione che accompagnano allestimento, sono state affidate alla regia di Giuseppe Emiliani. «Non ci siamo risparmiati nel valore di questa operazione» osserva Belotto, ma il futuro è oscuro.

E lui, da «soldato obbediente» che non «vuole nè deve fare polemica», ma semplicemente avvisare «i generali che in trincea c'è l'acqua», mette le mani avanti. «Io sono un operaio della vigna, non il vignaiolo. È lui a decidere quali filari vanno avanti. Con quel denaro lì, potrò andare avanti due mesi, e poi basta. Qualunque addetto ai lavori sa quali siano le esigenze del maggior teatro di produzione del Triveneto. Non si tratta di un taglio di 550mila euro, ma di una scelta. Se vengono dati finanziamenti a enti che poi portano quei soldi a soggetti estranei alla regione, questa è una scelta. Magari bisognerebbe verificare dove vanno a finire quei soldi». Indi? «Continuiamo a chiedere l'elemosina? Centomila euro non mi cambiano la vita. Mi devono dire che ambizione hanno. Io punto a un teatro internazionale. Se ci credono, mi vengono dietro, se non ci credono, pazienza. Faremo le cose a seconda delle risorse a disposizione». Due mesi e addio. La risposta a fine anno.

