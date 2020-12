LO SPETTACOLO

PADOVA Uno e trino: lo Teatro Stabile del Veneto accende i suoi tre palcoscenici-capoluogo per un unico show di musica e danza che animerà il Verdi di Padova, il Goldoni di Venezia e il Del Monaco di Treviso nel giorno di Capodanno. Un «viaggio emozionante» da vivere in streaming il 1 gennaio alle 17 (su YouTube e sulla piattaforma Backstage dello Stabile) insieme a orchestre e direttori, soprani, tenori, cantanti e danzatori, in un inaspettato pot pourri di generi che tocca la lirica per approdare al pop, il tutto poi accostato alla danza. Un Capodanno nel segno della collaborazione popolato di ospiti, a partire dall'Orchestra di Padova e del Veneto e la Filarmonia Veneta per la prima volta insieme con più di 48 elementi in scena, e poi i cantanti Amii Stewart e Alessandro Safina, i soprani Francesca Dotto e Maria Mudryak, il tenore Matteo Roma e il basso Maurizio Muraro, diretti dai maestri Alvise Casellati, Silvia Casarin Rizzolo e Nicola Simoni, e infine i ballerini della Compagnia Naturalis Labor diretta da Luciano Padovani.

«Tre Comuni che lavorano insieme per la cultura di un territorio sono una potenza e rappresentano insieme l'alternativa e la soluzione al disastro cui il mondo dello spettacolo dal vivo e dell'intrattenimento stanno assistendo ormai da troppi mesi osserva Giampiero Beltotto, presidente dello Stabile. Siamo la dimostrazione concreta che un modello veneto di collaborazione tra istituzioni culturali, amministrazioni comunali, artisti, e orchestre si può fare, ma una grande offerta culturale per reggersi ed essere valorizzata ha bisogno della fiducia e del sostegno della politica». Politica, e in particolare Regione Veneto, che nel frattempo pare abbia parzialmente accolto l'invito di Beltotto a sostenere maggiormente lo Stabile nel prossimo bilancio: «Abbiamo la ragionevole speranza che la Regione ci dia più soldi di quello preventivato (1 milione e 250mila euro, contro 1 milione e 800 mila del 2020, ndr), quindi non dovrei chiudere dopo due mesi come pensavo. Non è soltanto una questione di soldi, ma i soldi sono un segnale di attenzione». Tuttavia la cultura non dovrebbe muoversi «con la manina stesa a chiedere l'elemosina al principe». Beltotto invoca una riforma dell'Art Bonus in grado di attirare veri capitali privati. Diventa così necessario contare su un «soggetto federatore di realtà come lo Stabile», parola dell'assessore alla cultura di Padova Colasio, in grado di «proporre una comune strategia culturale».

Questo nuovo Capodanno in streaming, così, rappresenta un primo esempio di unione delle forze capace di rispondere alle difficoltà del momento. Come lo è stato il recente Rigoletto, in scena il 20 dicembre: «Un grande successo- osserva Beltotto - ben 7mila persone si sono iscritte alla nostra piattaforma». E per il 1. gennaio 2021, lo Stabile si augura numeri più alti. Lo show, presentato dall'attrice Beatrice Schiaffino e guidato dal regista Daniele De Plano, sarà un viaggio lirico che inizia dal Verdi di Padova tra le arie di Verdi, Rossini, Bellini e Donizetti con le voci di Dotto, Mudryak, Roma e Muraro. Tappa poi al Del Monaco di Treviso, con Amii Stewart e Alessandro Safina alle prese con canzoni del cuore, celebri jingle natalizi e musica napoletana. Infine la danza di Naturalis Labor che accompagnerà l'ascolto, proponendo anche un tango in omaggio a Astor Piazzolla.

Chiara Pavan

