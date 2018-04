Stabile, appello al ministro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDALa Regione non molla la presa. E sulla vicenda del declassamento del Teatro Stabile del Veneto (Tsv) ora rilancia puntando dritto al ministero per i Beni culturali. Ma non solo. L'«offensiva» riguarderà anche i parlamentari del Nordest appena eletti e anche gli assessori regionali competenti di Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. A tutti sarà chiesto di intervenire per aiutare il Tsv a riconquistare negli atti ministeriali il posto che merito nel panorama teatrale nazionale. Così, a poco a poco, si delinea la strategia di...