«Sta parlando di noi in ogni riga!. Così ci siamo detti io e mio marito leggendo il suo articolo della scorsa settimana sulla crisi dopo la nascita del primo figlio. Adesso siamo felici del nostro Tommaso, ma il primo anno dopo la nascita del piccolo è stato tremendo. Eravamo così in crisi che abbiamo rischiato di lasciarci: come coppia la sua nascita è stata una bomba anche per noi! Per molti nostri amici è stata la stessa cosa. Superate le difficoltà, ora vorremmo un secondo bimbo ma abbiamo il terrore di ripiombare in una crisi...