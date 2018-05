Spray al peperoncino contro i clienti molesti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOMESTRE Quei cinque clienti ubriachi avevano fatto di tutto per fargli perdere la pazienza e, soprattutto, per spaventarlo. Quando aveva fatto capire al gruppo che non erano più i benvenuti, uno di questi aveva reagito prendendolo a schiaffi. A quel punto, il dipendente della sala slot di via Cappuccina, ha preso il suo spray al peperoncino e si è lasciato andare a una spruzzata di liquido urticante. Poi, intorno alle due, ha chiamato il 113. Le volanti della questura, accorse sul posto, si sono ritrovate con un gruppo di clienti...