«Sportivo vero, non aveva mai avuto problemi»

Stefano Zerbini, ovviamente era molto conosciuto anche a Stra, dove risiedeva. L'amico ed ex dirigente del calcio Stra Paolo Ferraresso è particolarmente rattristato. «Lo ricordo sia come giocatore del calcio Stra che come allenatore che seguivo in ogni squadra si trasferiva. Come calciatore era molto veloce tanto che lo chiamavamo cavallo pazzo. Lavorava al Tacchificio Riviera di Vigonovo ed era una persona squisita e leale, davvero una bella persona. Ha sempre amato allenare, ma preferiva farlo con i ragazzi ed era attaccatissimo a tutti....