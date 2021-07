Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sportiva, tonica, trentacinque anni vivaci, una mia paziente lavorava a Londra. La vedevo due volte l'anno per controllo, dopo aver risolto in passato una vulvodinia invalidante. A fine giugno 2019 arriva per la visita: è l'ombra della ragazza energica che ricordavo.«Una mia collega d'ufficio non mi aveva detto che la mamma aveva il Covid. Erano i primi di marzo 2019. Due giorni dopo ho avuto febbre, 37.8, poca tosse. I sintomi peggiori...