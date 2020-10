SPORTIVA

SAN MARINO C'erano una volta le hot-hatch, ovvero le auto compatte trasformate in piccole bombe grazie a motori più potenti e assetti su misura. Con la Ford Puma ST invece si apre l'era della hot-crossover. E poco importa se, con le ruote, si alza il baricentro: il mercato detta le regole e i numeri dicono che, per la prima volta nella storia, c'è in Europa una Ford che vende più della Fiesta ed è proprio la Puma che, con il suo mix di stile, compattezza e tecnologia ha conquistato la testa ed il cuore dei clienti. E per il suo debutto al pubblico, l'ultima arrivata della famiglia Ford Performance ha scelto San Marino, la 18^ edizione del Rallylegend e un testimonial d'eccezione come Ken Block che ha utilizzato la nuova Puma ST nelle ricognizioni lungo le pendici del Monte Titano insieme al fido Alex Gelsomino, suo navigatore da 15 anni.

FRENI GENEROSI

A distinguerla, una nuova livrea nero e verde, la scritta ST, le finiture lucide e i cerchi da 19 pollici attraverso i quali si intravvedono le pinze rosse per i freni dotati di dischi anteriori da 325 mm di diametro, il 17% in più delle altre Puma. Discrete ma efficaci le modifiche alle prese d'aria e alle appendici aerodinamiche che riducono la portanza all'anteriore dell'80%. Mano leggera anche per l'abitacolo. A spiccare sono i sedili Recaro con rivestimento in scamosciato Miko Dinamica (un'azienda italiana), logo ST e cuciture in grigio anche per la cuffia del cambio e il volante, dotato di corona schiacciata nella parte bassa. Spostato dal tunnel alla razza destra il pulsante per selezionare la modalità di guida, compresa la Track, esclusiva per la ST. Nessuna rinuncia per lo spazio a disposizione, sia per i passeggeri sia per il bagagliaio (456-1.216 litri) dotato dell'ormai famoso MegaBox, il gavone da 80 litri nascosto sotto il piano di carico all'interno del quale possono essere sistemati anche oggetti alti 115 cm oppure usato addirittura come lavello, grazie al suo rivestimento impermeabile e al tappo di scolo inferiore. Ulteriore praticità arriva dalla copertura flessibile ancorata al portellone ad apertura elettrica così che le operazioni di carico e scarico sono più agevoli. Per la sicurezza ci sono la frenata autonoma e l'allerta per il traffico trasversale in retromarcia, la strumentazione è interamente digitale con pannello da 12,3 e il sistema infotelematico Sync3 ospita dispositivi Android e Apple, ha l'hot-spot per 10 dispositivi, permette di localizzare il veicolo e sbloccare le portiere a distanza e fornisce anche informazioni sulle situazioni di pericolo che si trovano sul percorso. Ma è la scheda tecnica il piatto forte della Puma ST.

L'assetto è dotato di ammortizzatori a smorzamento progressivo e molle brevettate che bilanciano le forze trasversali, inoltre sono state montate barre antirollio di diametro superiore, l'assale torcente al retrotreno è più rigido del 40%, infine lo sterzo è più diretto dal 15% e rivisto nel grado di assistenza. Il motore è lo stesso 3 cilindri 1.5 della Fiesta ST, un vero gioiello della tecnica. Tutto in alluminio, ha la doppia iniezione (diretta e indiretta) e un turbocompressore di nuova concezione, con turbina a flusso semiassiale, che riduce i tempi di risposta del 20%.

PERFORMANCE SUPER

Inoltre, a basso carico disattiva un cilindro per ridurre i consumi. Questo 3 cilindri eroga 200 cv a 6.000 giri/min e una coppia di 320 Nm tra 2.500 e 3.500 giri/min, scaricabili a terra grazie ad un differenziale autobloccante meccanico, una chicca da autentica sportiva, capace di raggiungere 220 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi.

Il launch control, l'impianto di carico dotato di valvola parzializzatrice e il cambio manuale a 6 rapporti completano il quadro di un'auto che costerà non poco si parte da 30mila euro e punta a dare sensazioni coinvolgenti aggiungendo ulteriore allure ad un modello che ha rafforzato recentemente la propria offerta con le versioni diesel e dotate di cambio automatico.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA