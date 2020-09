C'era una volta Abel Ferrara (nella foto). C'era una volta il regista della trilogia del peccato, ovvero di Il cattivo tenente, Occhi di serpente e The Addiction, o di Fratelli, cupo viaggio nell'abisso delle relazioni familiari. Film scomodi, pieni di simbolismi cristiani, segnati dalla colpa e dalla redenzione, noir cupi e tormentati. Potevano non piacere, ma colpivano e mostravano originalità e talento. Poi sono arrivati i tempi del silenzio e di un sempre più stretto legame con William Dafoe, suo alter ego. Sportin' Life, fuori concorso a Venezia grazie al premio che Jaeger-LeCoultre gli ha offerto, è questo punto di arrivo nella ricerca del regista e vorrebbe essere «un documentario sull'azione di fare un documentario, una riflessione filosofica sulla realizzazione del lavoro di regia approcciando il cinema raccontando la verità». L'intento è serio, ma bisogna cercarlo con cura nel caotico mix di sequenze del documentario: lunghi dialoghi-intervista con Dafoe, dove, in fondo, i due non fanno che dire cose abbastanza superficiali; sequenze di vissuto familiare con la piccola figlia e la moglie Cristina Chiriac; la messa pasquale del Papa in una piazza San Pietro deserta; sequenze di ospedali italiani e newyorkesi con i malati e i morti per la pandemia; scene dal festival di Berlino; immagini girate col cellulare di una Roma in quarantena .

