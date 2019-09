Spilimbergo mette in mostra il mondo del mosaico artistico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPOSIZIONE Oltre una ventina di appuntamenti per esplorare l'universo del mosaico, tra laboratori, convegni, performance e installazioni tra arte e musica: Spilimbergo per tre giorni celebra l'arte del tassello, che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Un percorso storico sulle tracce della tradizione musiva e nelle nuove innovazioni per un settore che si declina in un micro distretto fatto di decine di botteghe artigiane una scuola internazionale. Mosart-Spilimbergo mosaic art Festival 2019 è la prima edizione della manifestazione curata...