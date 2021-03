Steven Spielberg (nella foto) dirigerà un film basato sulla sua infanzia in Arizona. Lo scrive Variety, il quale riferisce anche che per uno dei ruoli protagonisti è in corso una trattativa con Michelle Williams.

Spielberg ha anche scritto la sceneggiatura assieme a Tony Kushner (Munich, Lincoln e West Side Story). Attualmente la produzione è anche in cerca di attori di diversa età per interpretare il ruolo ispirato dal giovane Spielberg. È probabile che già nelle prossime settimane venga annunciato ufficialmente il cast.

Non ci sono molti dettagli sulla trama se non che sarà incentrata su un personaggio principale, il cui nome non è Steven, negli anni dell'infanzia e l'adolescenza e ricalcherà la vita adolescenziale del regista. Il film è inoltre ambientato a Phoenix, in Arizona, dove Spielberg ha vissuto tra gli anni 50 e 60.

Nel 2016 dirige il film fantasy Il GGG - Il grande gigante gentile. Nel 2017 dirige The Post e l'anno successivo il film fantascientifico Ready Player One, mentre la lavorazione al film The Kidnapping of Edgardo Mortara, basato sulla storia vera del caso Edgardo Mortara, il bambino ebreo italiano rapito e poi battezzato che fu un caso di cronaca giudiziaria alla fine dell'Ottocent, è stata posticipata. Le riprese del nuovo film di Spielberg, invece, dovrebbero iniziare in estate mentre la data di uscita è prevista per il 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA