Spider Man è rimasto senza papà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LUTTOIl fumettista Steve Dikto, papà di personaggi come Spider Man e Doctor Strange, è morto all'età di 90 anni. Il fumettista, secondo quanto ha riferito la polizia di New York non si era più visto in giro finché un addetto alla manutenzione lo ha trovato senza vita nel suo appartamento di Manhattan, ma la notizia è stata diffusa soltanto ieri.Ditko è stato l'autore, insieme a Stan Lee, nel 1961 di Spider Man, il celebre personaggio dal costume rosso e blu, ma anche del Doctor Strange, disegnato per la Marvel nel 1963, dove rimase fino...