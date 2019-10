SPETTACOLARE RIMINI Ducati è un marchio di caratura mondiale, un vero e

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPETTACOLARERIMINI Ducati è un marchio di caratura mondiale, un vero e proprio simbolo del Made in Italy. È noto anche a chi con sella, pedane e manubrio non ha alcun tipo di rapporto. Di anno in anno consolida la sua crescita su tutti i mercati e fidelizza un pubblico sempre più appassionato e devoto. E soprattutto prova sempre a stupire su tutti i fronti, talvolta alzando l'asticella delle prestazioni dei propri bolidi, ma anche curando con sempre maggiore attenzione gli eventi che puntualmente richiamano migliaia di ducatisti da ogni...