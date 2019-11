SPETTACOLARE MILANO Se ai saloni delle auto degli ultimi anni quello della mobilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPETTACOLAREMILANO Se ai saloni delle auto degli ultimi anni quello della mobilità sostenibile si conferma di volta in volta il tema dominante, negli eventi legati al mondo delle due ruote la musica è completamente diversa. Sebbene le proposte elettriche crescano considerevolmente (non solo nel mondo scooter), di emissioni e NOX non se ne sente parlare nemmeno sottovoce: piuttosto sono (ancora) i concetti di adrenalina, potenza, divertimento e avventura a tenere banco, soprattutto tra i marchi più importanti. Non c'è dunque da...