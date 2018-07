CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Spetta a Alfred Sloan, quando negli anni venti del secolo scorso conduceva la General Motor, la creazione dello stile della direzionale manageriale. Prima d'allora erano solo i magnati come i Morgan, i Rockefeller che dominavano la scena industriale americana. Sergio Marchionne può essere considerato come un erede di Sloan. Ha creato, innanzitutto, uno stile di alta direzione nell'epoca globale. Tante ore di lavoro in aereo dall'Europa all'America, da un stabilimento all'altro, da una sede all'altra. Perennemente collegato, con tutti e con...