«Spesso seguiamo le aspettative altrui e non gli obiettivi»

L'INTERVISTAUna bella scommessa, almeno per il futuro, avere fiducia di se stesse, ne guadagnerebbe l'intera società e non è uno scherzo da poco. Perché coltivare una buona autostima significa fare passi in avanti per la felicità interiore. La dottrina di Anna Zanardi, psicologa esperta in organizzazione, board advisor di importanti realtà economiche, viene ormai applicata alle aziende perché garantisce frutti sicuri persino in termini di produttività.L'autostima fa funzionare meglio le cose, ma come si coltiva?«I fattori sono tanti....