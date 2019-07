CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Speriamo sia solo un ballon d'essai. E che non se ne parli più. L'idea di un fondo pubblico di previdenza integrativa gestito dall'Inps, lanciata dal suo presidente, Pasquale Tridico, infatti, non soffre solo di visione statalista del welfare, ma crea una serie di rischi per la tenuta del sistema pensionistico. È vero, siamo il secondo paese più vecchio al mondo, che fa sempre meno figli e con assegni pensionistici progressivamente sempre più magri. E dove purtroppo le forme di previdenza complementare, che potrebbero limitare i danni,...