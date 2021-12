SPERANZA PER MURANO

VENEZIA Per scongiurare la chiusura delle fornaci di Murano dopo i rincari delle bollette arrivano gli aiuti dalla manovra finanziaria 2022. Riguardano in particolare i produttori di ceramica artigianale e del vetro di Murano. In uno degli emendamenti riformulati dopo l'accordo tra maggioranza e Governo, viene istituito un fondo da 5 milioni di euro che sosterrà gli artigiani produttori di ceramiche nel 2022. Viene inoltre rifinanziata, con altri 5 milioni di euro, la realizzazione di progetti destinati alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Per contenere gli effetti del Covid e gli aumenti dei prezzi delle bollette elettriche e del gas, per scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, viene istituito un fondo da 5 milioni per le imprese che operano non solo nella ceramica artistica ma anche nel vetro di Murano.

PRUDENZA

Notizia che fa ben sperare il presidente del Consorzio Promovetro Murano, Luciano Gambaro, che però preferisce aspettare il voto sulla manovra nell'aula del Senato prima di commentare la notizia. Prudente anche il segretario di Confartigianato Venezia, Gianni De Checchi. «Da parte del Governo che abbiamo stimolato è un segnale di attenzione importante, una grande vittoria per tutto l'artigianato artistico commenta - Confartigianato esprime un sentimento di gratitudine che premia il lavoro svolto da circa tre mesi di sensibilizzazione dei parlamentari. È ancora però da capire come cadrà questo contributo, perché interessa anche la ceramica, bisogna leggere il provvedimento e vedere i provvedimenti attuativi del Mise». Il consumo annuale di tutte le aziende muranesi si aggira sui 10 milioni di metri cubi di gas che, fino a settembre, costavano circa 0,20 centesimi al metro cubo a fronte degli 0,90 attuali.

COSTI QUADRUPLICATI

Attualmente alle imprese artigiane arrivano bollette del gas da 60 mila euro al mese e le spese per energia si sono quadruplicate: da 2 a 7,5-8 milioni di euro all'anno. La crisi energetica sta rischiando di dare il colpo di grazia al vetro di Murano, indebolito dalla contraffazione, impoverito dalle crisi economiche mondiali e dal Covid. La questione è approdata in Parlamento un mese fa, dove tutti i deputati veneziani di ogni parte politica hanno chiesto allo Stato di intervenire. Una prima risposta è arrivata una settimana fa dalla Regione che ha recuperato dal bilancio regionale 3 milioni di euro per contributi a fondo perduto per sostenere le imprese del distretto del vetro di Murano, fiore all'occhiello del nostro artigianato artistico veneto. Già dieci aziende (su circa 65) di prima lavorazione hanno spento i forni, mettendo in cassa integrazione i dipendenti. In attesa di un intervento di medio termine da parte del Governo, al fine di scongiurare la chiusura di tutte le imprese della lavorazione del vetro artistico muranesi, con la conseguente messa in cassa integrazione di circa 650 addetti, la Regione ha perciò previsto l'attivazione di un intervento emergenziale. «Le vetrerie di Murano stanno già chiedendo il pagamento alla Regione conclude -. Bisogna vedere se questi aiuti basteranno. Se continuano gli aumenti non saranno ahimè sufficienti».

Daniela Ghio

