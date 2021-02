I LIBRI

Due storie, entrambe di straordinaria normalità. Raccontate in altrettanti libri che narrano percorsi di vita, di impresa e di associazione. E che proprio da quest'ultima prendono le mosse, visto che i protagonisti sono gli artefici di una delle più significative esperienze italiane di aggregazione tra rappresentanze industriali. Di Maria Cristina Piovesana e di Massimo Finco, infatti, si parlerà oggi alle 17,30 nel primo incontro sui volumi gemelli a loro dedicati, scritti dal giornalista Alberto Beggiolini, già vice direttore del Gazzettino, editi da Marsilio.

Nell'appuntamento odierno l'attenzione si focalizzerà in particolare sul saggio riguardante l'imprenditrice, intitolato Una speranza chiamata impresa, che sarà presentato, online sulla piattaforma Zoom, nell'ambito delle attività della Biblioteca d'Impresa di Assindustria Venetocentro. Con la stessa Maria Cristina Piovesana, interverranno l'autore, il presidente di Assindustria Venetocentro Leopoldo Destro, il direttore generale Giuseppe Milan, e Renzo Simonato, direttore veneto di Intesa Sanpaolo. Condurrà i lavori Dario Di Vico, autore dell'introduzione, mentre la prefazione è del numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi. Il volume dedicato a Finco, Nessuno si salva da solo, sarà illustrato a marzo.

La decisione di pubblicare le biografie prende le mosse dalla volontà di Confindustria di celebrare appunto il percorso che ha portato alla creazione nel cuore del Veneto di una vasta area di rappresentanza associativa tra imprenditori patavini e trevigiani, diventata un modello. Piovesana, amministratore delegato di Alf DaFrè di Gaiarine (Treviso), dopo essere stata eletta nel 2014 presidente di Unindustria della Marca, prima donna in Veneto a guidare una grande rappresentanza industriale, nel 2018 è stata determinante per la fondazione di Assindustria Venetocentro insieme a Confindustria Padova, presieduta da Finco. Un percorso che ora continua come vice presidente di Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura.

A spiegare che cosa emerge dal libro è l'autore. «Risalta - spiega Beggiolini - la grande capacità dell'imprenditrice di guardare lontano, a un nuovo modo di intendere l'impresa, che deve avere una competitività vasta e risultare concorrenziale in Europa. Con Finco ha sentito la necessità che ci fosse un associazionismo industriale più moderno e ottimizzato, nel rispetto, però, delle competenze di ciascuna aggregazione». «Piovesana - ha aggiunto - è una capitana d'industria che ha fatto crescere la sua azienda puntando su innovazione e tecnologia. E le va riconosciuto non solo di aver lavorato per implementarla, ma di aver avuto la lungimiranza di pensare di associare le realtà di Padova e Treviso». «Ho raccolto il testimone di Piovesana e Finco - ha osservato Destro - che ringrazio, perché con passione, tenacia e coraggio hanno creato una grande Associazione con un modello innovativo che supera i tradizionali confini e che rafforza la rappresentanza delle nostre imprese e del territorio. È importante che questa esperienza, che diventa anche un lascito ideale, sia raccolta in due volumi, dalla lettura avvincente e stimolante».

Nicoletta Cozza

