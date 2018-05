Spazi sociali e ambiente Una nuova filosofia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMMENTOLa svolta era già evidente nella cosiddetta Biennale delle periferie del 2016, diretta dal cileno Alejandro Aravena. Perché affidava all'architettura, dopo anni di dominio delle archistar, il compito etico di dare forma ai luoghi in cui viviamo. Del resto il presidente Paolo Baratta ha affermato che «Architettura è la più politica delle discipline della Biennale per i suoi riflessi sulla vita». Non stupisce allora che le due curatrici irlandesi dell'edizione 2018 Yvonne Farrell e Shelley Mc Namara, titolari dello studio...