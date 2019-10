Spade, capolavori nel mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAIl 5 dicembre 1578, «Giovanni Brun di Londra, gentil'huomo englese, et il signor Lanciloto Rolansone de Londra habitante in Venetia» firmano un contratto con il maestro bellunese Zanandrea Ferara per settantaduemila spade da consegnare nell'arco di dieci anni. Dal Quattrocento al Seicento le fucine di Belluno, Feltre e Serravalle produssero le migliori armi bianche per eserciti e nobili di tutto il mondo, dalla Scozia all'Oriente e soprattutto per la Serenissima. Artisti del ferro che sfornavano autentici capolavori oggi conservati...