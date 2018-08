Spacey, dallo scandalo al flop: l'ultimo film incassa 126 dollari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUn flop clamoroso. Il ritorno sulle scene dell'attore americano Kevin Spacey è stato infatti segnato da un insuccesso senza precedenti a Hollywood: il nuovo film, in cui il divo di House of Cards al centro di uno scandalo sessuale ha una parte minore, ha debuttato questo fine settimana in dieci sale negli Stati Uniti incassando solo 126 dollari (circa 110 euro), meno di un biglietto venduto a sala, nel venerdì di apertura. Sulla scia del caso Harvey Weinstein, le accuse che hanno stroncato la carriera di Spacey continuano a pesare....