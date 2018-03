Spaccio con ordini dal carcere Bloccati altri tre albanesi Scena muta degli arrestati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIBUNALEVENEZIA Effetti immediati dell'operazione Cometa contro lo spaccio di droga (12 arresti e venti persone indagate). Ieri i carabinieri hanno rintracciato vicino alla loro casa veneziana due gemelli albanesi di 20 anni accusati di spaccio di cocaina in città e a Mestre. Per uno di loro è scattato l'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria, per l'altro c'è un divieto di dimora in provincia. Un terzo ventenne albanese, nel pomeriggio, si è costituto dai carabinieri di Mestre affiancato da due avvocati: è accusato di...