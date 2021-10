Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZAVENEZIA Continuano le operazioni di contrasto alla malamovida a Venezia, in particolare nelle zone più frequentate dai giovani nella fascia oraria che va dall'aperitivo alla tarda serata. Venerdì sera, infatti, il nucleo operativo ha organizzato un servizio in borghese appunto in campo Santa Margherita.Verso le 21.30 gli agenti hanno individuato in campo un giovane nord africano vestito con una vistosa tuta da ginnastica bianca...