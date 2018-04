Spaccata notturna alla Snai Scassinate le macchinette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLPOVENEZIA Piede di porco e cacciavite e la porta si apre. Stessi arnesi anche per scassinare le macchinette cambiamonete del punto Snai di San Polo, in calle de le Do Spade. Un quartetto di ladri, dell'Est Europa secondo alcuni testimoni, che dopo aver colpito si sarebbero dati alla fuga prima dell'arrivo dei carabinieri. L'ALLARMEA dare l'allarme, l'altra notte intorno alle 3.30, un gruppo di residenti. Persone che lavorano in zona e che hanno visto quelle figure entrare all'interno della sala scommesse. «Erano a volto scoperto, i...