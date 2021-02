LA SORPRESA

A un giorno di distanza dai Golden Globes (assegnati nella notte tra domani e dopodomani), con la campagna per gli Oscar a pieno regime, c'è un attore, il 38enne anglo-pakistano Riz Ahmed, che corre ad armi pari nella categoria del miglior interprete contro nomi arcinoti come Gary Oldman, Anthony Hopkins o il favorito Chadwick Boseman, scomparso nel 2020. Protagonista di Sound of Metal, primo film del documentarista 46enne Darius Marder - cuore rock, confezione indipendente, una storia di caduta e rinascita alla Whiplash di Damien Chazelle, distribuita da Amazon Prime Video questo inverno Ahmed interpreta il viaggio all'inferno e ritorno di un batterista, l'ossigenato Ruben Stone dei Blackgammon, colpito all'improvviso da un'irreversibile sordità. Una storia vagamente ispirata a quella vera del duo metal americano Jucifer, noto per le performance ad altissimo volume, e coinvolto in una prima fase del progetto, quando si pensava di fare un documentario.

GEMME NASCOSTE

«Le candidature e i premi sono vetrine importanti ha detto Ahmed, commentando la sua nomination - perché servono a illuminare gemme nascoste come Sound of metal, un film che mi ha insegnato la differenza tra sentire e ascoltare per davvero le persone». Noto nella scena rap e hip hop come Riz MC, e vincitore di un Emmy nel 2017 per la miniserie The Night Of, Ahmed si è allenato tutti i giorni per sette mesi con il musicista Guy Licata per imparare a suonare la batteria, trascorrendone altrettanti a scoprire il linguaggio dei segni in una struttura per non udenti.

«Ho capito che non c'è un modo giusto o sbagliato per raccontare la perdita dell'udito - ha detto incassando il plauso della comunità, spesso molto critica, dei sordi americani- perché è per tutti un'esperienza unica e diversa. Spero di essere riuscito a renderla credibile». Con lui sul set la britannica Olivia Cooke, nella parte dell'altra metà stropicciata del duo metal, e il caratterista Paul Raci,72, altro possibile candidato nella corsa agli Oscar tra i non protagonisti, figlio di genitori sordi e impiegato nel film nel ruolo del capo di una comunità di recupero.

«Mi hanno proposto tanti attori, anche grandi nomi di serie A, per il ruolo che poi ho assegnato a Paul ha spiegato il regista ma io ero convinto che quella parte dovesse andare a qualcuno che appartenesse alla comunità dei sordi. E la fortuna ha voluto che incontrassi la persona giusta». Proprio Raci avrebbe aiutato Ahmed a calarsi ancora più a fondo nella parte: «Non ho mai conosciuto nessuno capace di apprendere il linguaggio dei segni così velocemente». Perfettamente udente, cresciuto tra Londra e Oxford, musulmano e contrario alla Brexit (al tema ha dedicato anche un album, The Long Goodbye), Ahmed non è l'unico gioiello che spinge Sound of Metal nella corsa stagionale ai riconoscimenti.

A fare da contrappunto alla sua immersione nella sordità c'è, infatti, il lavoro del sound designer Nicolas Becker, favorito per gli Oscar e già scelto da Luca Guadagnino nel 2018 per Suspiria. A lui si devono tutte le invenzioni sonore del film, dalla scomposizione digitale dei suoni ambientali per replicare lo stridore dell'apparecchio acustico, fino allo speciale «microfono stetoscopico» infilato nella bocca di Ahmed, per registrare i suoni del suo organismo.

ESPEDIENTI

Espedienti che immergono lo spettatore, fin dall'inizio, nella testa di Ruben: il fracasso della batteria metal e i rumori della quotidianità vengono sommersi all'improvviso nell'acquario sonoro della sordità, tutto suoni ovattati e vibrazioni (da qui il titolo, Sound of Metal, cioè Suono del metallo), silenzi assoluti e contrazioni muscolari. «Lo spettatore assiste sia al graduale spegnimento del sonoro - ha commentato il regista - che al violento crescendo emotivo di Ruben. Il mio è un film oscuro ma anche pieno d'amore: racconta un viaggio faustiano che può capitare a chiunque si ritrovi a vivere una vita diversa da quella che si aspettava».

Ilaria Ravarino

