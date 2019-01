Sorrentino e il giovane Papa Anche Jude Law in laguna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN LAGUNAPrimi ciak veneziani per il nuovo Papa di Paolo Sorrentino. Il sequel della serie televisiva The young Pope, chiamato The new Pope, ha preso vita ieri in laguna, con il quartier generale della produzione, fissato all'hotel Bauer, che ha iniziato ad operare a pieno regime. In mattinata un taxi ha scorrazzato il regista premio Oscar per La Grande Bellezza assieme a Silvio Orlando, che anche in questa occasione indosserà i panni del Cardinal Voiello. La barca ha fatto su e giù per il tratto di Canal Grande dal Bauer verso Rialto,...