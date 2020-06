DEMOGRAFIA

VENEZIA Miracolo o semplice curiosità statistica? Difficile saperlo, ma il dato è certo: Venezia negli ultimi dieci giorni ha otto residenti in più. Secondo il Servizio Statistica del Comune, il 19 giugno c'erano 51mila 660 residenti nella città antica, il 26 giugno, 10 giorni dopo, ce n'erano 51mila 668.

Lo conferma il bollettinosettimanale di Venessia.com che con una puntualità esemplare pubblica i dati relativi alla popolazione ogni sabato.

Una notizia tanto inusuale da provocare incredulità a chi segue il gruppo (che si sta avvicinando ai 40mila seguaci su Facebook) poiché il leitmotiv di quasi ogni post è la popolazione sotto minaccia di estinzione. Nel pieno spirito goliardico che caratterizza Venessia.com, il portavoce Matteo Secchi la vede così: «È come quando in un combattimento prendi 678 schiaffoni e poi così per caso gliene assesti uno in faccia diretto».

Burlone come al solito, Secchi ha colto l'essenza della storia: si tratta di un rimbalzino per motivi ancora ignoti (più nati, nuovi residenti), che non cambia però la tendenza di medio periodo né tantomeno quella di lungo periodo. Dal primo gennaio la città antica ha infatti perduto 514 residenti, 216 negli ultimi tre mesi e 42 nel solo giugno. Nella cosiddetta città insulare, che comprende oltre alla città antica anche le isole e i litorali, c'è stato un calo nei dieci giorni magici: meno 14 residenti, che diventano 711 dall'inizio dell'anno: da 79mila 768 a 79mila 057. A fine luglio presumibilmente anche quota 79mila sarà sfondata. (m.f.)

