CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SORPRENDENTIMILANO Gli scooter vanno. Sempre più comodi, aggressivi e sostenibili. Dall'Eicma 2019 la conferma che la sfida tra Europa e Giappone non si gioca più solo sui cavalli o sulla affidabilità ma anche e soprattutto sulla sostenibilità. E così ecco che arriva il nuovo TMax Euro5 con bicilindrico parallelo ancora più performante grazie alla cilindrata portata a 560cc. Pistoni forgiati in alluminio, camere di combustione ridisegnate nuova cinghia di trasmissione e, soprattutto, un più comodo uso per il passeggero grazie ad una...