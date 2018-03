CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SORPRENDENTIARVIDSJAUR Un solido muro, nel quale la gomma vale un quarto degli oltre 40 miliardi di fatturato di Continental, il gruppo tedesco che è uno dei più grandi fornitori per le case automobilistiche, non soltanto di pneumatici, e vuole mantenere il suo ruolo e la sua forza anche con l'avvento di tutte le tecnologie che renderanno le automobili più sicure, efficienti ed intelligenti. Saranno più intelligenti e connessi anche gli pneumatici e Continental, come altri costruttori, sta lavorando al cosiddetto smart tyre secondo due...