SORPRENDENTE Svizzera, ma nome, design e amministratore delegato sono italiani.

SORPRENDENTESvizzera, ma nome, design e amministratore delegato sono italiani. Si chiama Quadro e produce mobilità, un termine oggi molto in voga, ma che stavolta ci sta perché la specialità di questa azienda sono mezzi che si trovano a metà strada tra un'automobile e una moto offrendo il meglio dei due mondi. Un'idea vecchia quanto la storia dei motori: dalla Morgan Three Wheeler fino alla Machimoto di Giorgetto Giugiaro passando per gli stravaganti trike ed arrivare ai moderni scooter a 3 ruote firmati da illustri giganti del...