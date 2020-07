SORPRENDENTE

ROMA Diesel ed elettrico sono avversari solo in apparenza o per chi è accecato dalle ideologie. Per accorgersene, basta vedere la nuova Mercedes GLE 350de, versione ibrida plug-in a gasolio del grande Suv tedesco capace di sfiorare i 100 km di autonomia in elettrico con consumi medi pari a quelli di un ciclomotore. Il merito è di un terzetto fuori dall'ordinario: un 2 litri a gasolio da 194 cv, un motore elettrico da 100 kW inserito nel cambio a 9 rapporti e una batteria agli ioni di litio da ben 31,2 kWh.

TANTA SCORREVOLEZZA

Un mix che genera 320 cv con 700 Nm di coppia per prestazioni di rilievo (0-100 km/h in 6,8 s.), ma soprattutto la possibilità di percorrere 99 km e raggiungere 160 km/h senza emettere alcunché allo scarico. Il consumo di 1,1-1,3 l/100 km pari 34-39 g/km di CO2 sono il degno corollario di un quadro di assoluta eccezione. E parliamo di un Suv lungo 4 metri e 92 e che pesa 26 quintali.

Il merito va principalmente ad una batteria la cui capacità, fino a qualche anno fa, avrebbe fatto invidia ad un'elettrica vera, compresa la possibilità di essere ricaricata anche a 60 kW in corrente continua. Tanta roba che implica due rinunce rispetto alle altre GLE: una è la configurazione a 7 posti e l'altra è il bagagliaio ridotto di un po' (fino a 1.950 litri invece di 2.055). Nulla di significativo per la capostipite dei Suv della Stella che, al comfort e alla sicurezza di una nave da crociera, può ora associare la capacità di lasciare immacolata l'aria quando marcia in città. Alla prova dei fatti, il primo dato è la godibilità delle prestazioni in elettrico anche nei tratti guidati, il secondo è l'intelligenza con la quale l'ibrida plug-in tedesca sfrutta le sue sorgenti di energia privilegiando la scorrevolezza. Il recupero di energia entra in azione in frenata o se si agisce sulle palette dietro al volante oppure si può lasciare che il sistema faccia tutto.

Grazie al radar e ai dati di navigazione, la GLE rallenta quando ha di fronte una vettura e in prossimità di una curva o un incrocio mettendo insieme efficienza e sicurezza.

LA FREQUENZA DI RICARICA

Dopo oltre 200 km in città, campagna e autostrada la 350de ha fornito consumi stupefacenti, ma è chiaro che il suo potenziale è legato alla frequenza con la quale viene ricaricata.

La 350de costa circa 81mila euro, dunque 3mila in meno rispetto alla 450d 6 cilindri 2.9 da 330 cv e 10mila euro in più rispetto alla 300d con il 2 litri biturbo da 245 cv. Rispetto alla prima ha prestazioni simili, ma paga la tassa di possesso solo sui 143 kW della parte termica e senza superbollo, mentre rispetto all'altra ha una rata di noleggio più bassa di 100 euro. E attaccandosi spesso alla spina, le distanze in termini economici si accorciano ulteriormente.

