SUL PALCOSCENICO

È stato definito piattaforma per la rigenerazione artistica e culturale, ma fuor di tecnicismi si tratta di un progetto che porta 8 compagnie venete (attive in regione da almeno 3 anni) a lavorare in altrettanti teatri comunali con residenze artistiche di alcune settimane. L'obiettivo è di arrivare alla realizzazione di nuove opere, con particolare attenzione alla creazione generata dalla situazione di pandemia. Presentato ieri a Vicenza, il progetto A casa nostra ha visto la convergenza sotto la guida dell'assessorato regionale alla Cultura che lo ha finanziato con 200mila euro dei principali attori istituzionali del teatro in Veneto. Il coordinatore artistico dell'iniziativa Giancarlo Marinelli ha infatti coinvolto il circuito regionale Arteven e il Teatro Stabile, ma anche la Fondazione Teatro Comunale di Vicenza che fa da capofila nella rete di 8 strutture proposte da Arteven: oltre a Vicenza, il Teatro Comunale di Belluno, il Teatro Ballarin di Lendinara (Rovigo), il Teatro Civico di Schio (Vicenza), il Teatro Salieri di Legnago (Verona), il Teatro Comisso di Zero Branco (Treviso), il Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave (Venezia) e il Teatro Filarmonico di Piove di Sacco (Padova).

LAVORI IN CORSO

A Casa Nostra è concepito per rimettere in moto il sistema dello spettacolo dal vivo regionale. Da un lato si propone di riportare il pubblico nelle sale, in sicurezza, non appena questo sarà possibile, mantenendo vivo il rapporto con gli spettatori grazie alla comunicazione sui lavori in corso all'interno dei teatri, che così possono affermare la loro (r)esistenza; dall'altro offre agli artisti l'opportunità di rispondere, anche in modo provocatorio, alla chiusura imposta al mondo dello spettacolo dal vivo. E vista l'impossibilità di incontro fisico con il pubblico, la prima fase dei lavori e del processo creativo all'interno dei teatri sarà testimoniata e resa disponibile attraverso piattaforme web e social, e con video, in cui le compagnie racconteranno il loro lavoro e le loro reazioni. «Oltre al sostegno economico, l'intento della Regione è di tenere vivo il filo rosso che tiene uniti gli operatori del settore e il pubblico, con le cautele imposte dall'attuale situazione sanitaria», ha sottolineato l'assessore alla Cultura Cristiano Corazzari.

IL FILO ROSSO

La tempistica iniziale del progetto, lanciato in estate da una call per le compagnie, prevedeva la realizzazione delle residenze tra novembre e dicembre 2020 e a seguire le restituzioni al pubblico, ma il nuovo scenario impone lo spostamento della presentazione dei lavori a primavera 2021. Anche per questo la fase di produzione prevede già un'apertura verso l'esterno. «Ci siamo trovati a rivivere e a lavorare in situazioni che volevamo portare in scena come memoria del primo lockdown rimarca Marinelli E invece ora il teatro racconta in diretta quello che sta accadendo. Per questo il messaggio diventa ancora più potente». «A Casa Nostra è dunque un modello che nasce in tempi di crisi, ma innovando come hanno sottolineato il presidente di Arteven Massimo Zuin e il direttore dello Stabile Massimo Ongaro può essere trasformato in una progettualità permanente».

LE OTTO CITTÀ

Le 8 compagnie (tra danza, teatro e musica) chiamate a lavorare sono state selezionate fra 30 candidature. Alcune sono storiche, altre giovani: Fondazione Aida (Verona), La Piccionaia (Vivcenza), Malmadur (Venezia), Nusica.org (Treviso), Slowmachine (Belluno), Theama Teatro (Vicenza), Zebra (Venezia), Zelda Teatro (Treviso). Una particolare attenzione sarà dedicata alla drammaturgia generata dalla crisi pandemica e alla capacità di resistere e reagire, per gli artisti e gli spettatori, grazie agli strumenti creativi della messa in scena. E dopo la fase di residenza compatibilmente con l'evoluzione del Covid - il progetto prevede una rivitalizzazione e rigenerazione dell'offerta culturale delle città coinvolte attraverso azioni di condivisione del percorso artistico tra le compagnie, ma anche con laboratori per spettatori e professionisti.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA