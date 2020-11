«Se accetti il processo di invecchiamento e vivi nel presente, invecchi con grazia». A parlare è Sophia Loren (nella foto con il figlio) che si racconta in una lunga intervista al New York Times, nei giorni del debutto su Netflix di La vita davanti a sé', film diretto dal figlio Edoardo Ponti che segna il suo ritorno dopo dieci anni di stop. Ed è un nuovo inizio, a quanto pare: «Se mi piace recitare - dice - perché dovrei smettere?». Quanto ai suoi film, la Loren non si fa sconti: «Tendo a giudicarmi molto duramente quindi è meglio che non guardi subito i miei film. A volte lo faccio con i miei figli, perché forse non hanno visto film che ho fatto tanto tempo fa. E a volte sono passati così tanti anni che guardarmi è come scoprire una persona diversa». E i film che la rendono orgogliosa? «Il mio ruolo in La Ciociara' significa molto per me (ha vinto un Oscar), ma anche il ruolo che ho interpretato in Un giorno speciale'. Tutto dipende dalla storia e dalla perfezione di grandi registi come De Sica. Ho adorato lavorare con lui, così come con Marcello Mastroianni».

