«Sono venuta per vincere», rivelava con inaspettata sincerità Chloé Zhao alla vigilia del Leone, collegata dalla sua casa negli Usa. E ieri sera, sempre da lontano, ha inviato un videomessaggio in cui compariva a bordo di un camper con Frances McDormand: «Grazie, ci vediamo sulla strada», hanno detto in coro. Zhao è la quinta regista, nella storia quasi ottantennale della Mostra, a ricevere il massimo riconoscimento (l'ultima era stata Sofia Coppola 10 anni fa).

Nata a Pechino nel 1982, studi a Londra, una laurea in Scienze Politiche e studi di cinema a New York, la regista è l'oggetto misterioso di questa edizione. Dice qualche parola in italiano («Ho studiato un po' la vostra lingua») e da lontano racconta la sua ascesa che dopo tre film indipendenti, applauditi ai festival, la porterà presto dietro la cinepresa di Eternals, il nuovo kolossal sui supereroi Marvel con Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek e tante altre star.

Ma quando era più giovane, ricorda, per mantenersi ha fatto la barista a Manhattan.

Nomadland è ambientato nel West americano, come i suoi film precedenti. Perché ha questa passione?

«È un luogo che mi ha sempre affascinata, fin da quando ero in Cina. Mi ci sono rifugiata anch'io a 20 anni perché mi sentivo perduta. E la natura, che può guarire tutte le ferite, ha cambiato la mia vita dandomi tutte le risposte che cercavo e orientandomi verso la ricerca spirituale».

Chi le ha dato la voglia di fare cinema?

«I film di Terrence Malick. Considero una figura di riferimento anche Wong Kar-wai per il suo coraggio d'autore, è un'altra mia fonte di ispirazione. Ma da adolescente non volevo fare la regista».

Cosa voleva fare?

«La creatrice di manga. A forza di disegnare storie, ho imparato a raccontare per immagini. Ed eccomi qui».

I suoi genitori l'hanno appoggiata?

«Mio padre è dirigente di un'acciaieria, mia madre fa l'infermiera. Sono persone interessanti, anticonformiste. Non mi hanno mai punita perché prendevo brutti voti a scuola, mi hanno incoraggiata quando ero fissata con i manga. Mi hanno permesso di essere la persona che volevo».

Perché ha scelto di girare Nomadland?

«Per raccontare una storia che, da spettatrice, avrei voluto vedere sullo schermo».

E com'è stata l'esperienza con Frances McDormand?

«Ho avuto la grande fortuna di lavorare con un'attrice di enorme talento, per di più capace di immergersi nella vita delle altre persone. Abbiamo lavorato, viaggiato, condiviso tutto per quattro mesi. È stato entusiasmante».

Per la protagonista del film, la casa è il camper in cui vive. E per lei?

«Dovunque si trovino i miei due cani e le mie tre galline. Dico sul serio».

Che effetto le fa essere premiata a distanza a causa dei protocolli anti-Covid?

«Sono felicissima di aver partecipato alla Mostra in compagnia di grandi registi. Ho sempre avuto il sogno di andare a Venezia e, sia pure con questa modalità bizzarra, da lontano, penso di averlo realizzato».

Come affronterà l'esperienza di Eternals?

«Voglio girare il film non da regista ma da fan dell'universo Marvel. E realizzare il matrimonio tra Oriente e Occidente, grazie a un cast multietnico, per raccontare una bellissima storia che ha al centro il destino dell'umanità. Ci sarà, per la prima volta, una supereroina sorda (interpretata dall'attrice non udente Lauren Ridloff, ndr), si vedranno una storia d'amore ambientata nel mondo LGBTQ e una quantità di personaggi neri e asiatici».

A pensarci bene, è l'algoritmo «di inclusione» appena varato dall'Oscar: dopo il Leone d'oro, Chloé non si accontenta e punta sempre più in alto.

