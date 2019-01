«Sono uscito vivo dai gulag sovietici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTACent'anni: portati alla grande, con una capigliatura candida come la neve, quella neve che appartiene ai ricordi della campagna di Russia, l'inizio della ritirata, la prigionia nei gulag sovietici (1942-1946). Sono i cent'anni di Giuseppe Bassi, di Villanova di Camposampiero che la sera di domenica 3 febbraio verrà festeggiato non soltanto dai figli Alberta, Carlo, dai nipoti Luca e Matteo, ma da tutta la comunità, per iniziativa del Comune e della Federazione Combattenti e Reduci di Padova, della quale è presidente onorario....