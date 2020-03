L'INTERVISTA

Un paragone simile in Veneto suona come un'eresia: considerare un buon tè come un buon vino. Conoscerlo degustarlo, servirlo anche nei grandi alberghi e nelle grandi occasioni come si fa con uno champagne. Invece, più che un'eresia, è una sfida, quella di Gabriella Scarpa, veneziana del Lido, una delle pochissime sommelier del tè in Italia. Dopo una vita trascorsa tra l'artigianato e il Casinò, ha semplicemente ascoltato e coltivato la sua passione, quella del tè, appunto, forse anche per qualche gene inglese. In pochi anni, il suo Ar-Tea è diventato un brand, prima come circolo aperto a Treviso, adesso come progetto che parte ora, a marzo, a Venezia, dove Gabriella vive assieme a Carlo Tinti, architetto e interior designer.

Dopo una serie di seminari per far conoscere i vari tipi di tè, Ar-tea diventa ora una vera e propria accademia, unica del suo genere. Non si pensi a bustine e negozi più o meno dedicati. Dietro Ar-Tea c'è la ricerca, il gusto di trovare prodotti unici, di raccontare storie, viaggi, luoghi, tradizioni e riti. Tutto parte da una pianta, la camelia sinensis, che dà vita ai diversi tipi di tè a seconda del luogo di raccolta, del modo, della lavorazione, dell'affumicatura. Un mondo, insomma. Il tè è un rito, ma soprattutto è anche uno di quei superfood riscoperti oggi in chiave salutista, per le sue proprietà. E per questo serve preparazione, occorre spiegare e raccontare, per far capire di cosa si tratta e sfatare anche falsi miti.

Gabriella, perché un'accademia del tè a Venezia?

«Beh, prima di tutto per una ragione storica. La prima volta che si è fatta menzione del tè in Europa è stato a Venezia. Giovan Batista Ramusio, geografo e diplomatico veneziano, nel 1559 racconta, nella sua opera Delle navigazioni et viaggi, di un suo incontro con un mercante persiano giunto dalla Cina con un carico di rabarbaro che, ad una cena nell'isola di Murano, anziché promuovere il suo prezioso ed esotico prodotto, volle condividere la sua meraviglia nell'aver riscontrato che il popolo cinese usava curare ogni male con le foglie di una pianta qui ancora sconosciuta, il tè».

Solo storia?

«Non solo: Venezia da sempre ha avuto rapporti commerciali e culturali con l'oriente e, non a caso, l'Università di Cà' Foscari offre, tra i molti dipartimenti, anche quello di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dove alcuni docenti sono da sempre impegnati sulla ricerca nell'ambito della cultura del tè. Proprio l'Università di Ca' Foscari, in collaborazione con l'Istituto Confucio e l'Associazione Italiana Cultura del tè, organizza ogni anno a Venezia un convegno internazionale dedicato interamente alla cultura del tè dove, nell'arco di un'intera giornata, studiosi e professionisti provenienti da tutto il mondo, possono confrontarsi. Venezia vanta quindi un primato di esperti studiosi, come il professor Marco Ceresa che ha curato la prima traduzione integrale de Il Canone del Tè di Lu Yu, la Bibbia per esperti ed appassionati di tè, il professor Livio Zanini che ha scritto La via del Tè ed il professor Aldo Tollini. autore del libro La cultura del tè in Giappone».

Racconti il suo progetto...

«Ho creato la Ar-Tea Academy. Un'idea nata dopo aver conseguito la qualifica di sommelier del tè e trainer autorizzata della Uk Tea Academy di Londra che, sotto la guida della più importante figura internazionale nell'insegnamento di questa materia e scrittrice di 17 libri sul tè tradotti in molte lingue e vincitrice di diversi importanti premi, Ms Jane Pettigrew, apre la sua scuola per la divulgazione della cultura del tè. La Ar-Tea Academy aprirà i battenti all'interno della Sala del Tè del Londra Palace Hotel, che il direttore Alain Bullo ha messo a disposizione».

Cosa farà l'accademia?

«La Ar-Tea Academy propone corsi formativi di diversi livelli, il primo corso introduttivo Tea Champion è aperto a tutti e per frequentarlo non sono richiesti pre requisiti, si articola in 14 ore suddivise in 4 moduli da 3.5 ore, nell'arco di giornate. Il 14-15 marzo dalle 9.30 alle 17.30 la Academy offrirà il primo corso, altre date sono state previste a Venezia nei mesi di maggio, settembre e novembre. Alla fine dei corso, sostenendo un esame (non obbligatorio) è possibile conseguite il certificato rilasciato dalla UK Tea Academy di Londra e firmato dal direttrice Jane Pettigrew. Il secondo step Tea Sommelier si articola in 28 ore suddivise in 8 moduli di 3.5 ore, in 4 giornate ed ha lo scopo di approfondire gli argomenti trattati precedentemente e di sviluppare maggiormente la parte dedicata alla degustazione ed all'analisi sensoriale di moltissimi tè provenienti da ogni parte del mondo. Sostenedo l'esame finale si otterrà il certificato di Tea Sommelier rilasciato dalla Uk Tea Academy di Londra. È possibile trovare tutte le informazioni relative ai corsi e alla Academy sul sito www.Ar-Tea-Academy.it».

Ma a chi si rivolgono i corsi?

«A tutti. Inoltre un corso veloce e tailor made è dedicato ai professionisti del settore e si svolge all'interno delle aziende stesse, si articola in 4 ore ed ha lo scopo di formare il personale in gruppo, dando le nozioni fondamentali per proporre, preparare e servire correttamente il tè in hotel di lusso, bar e ristoranti».

Ar-Tea è passata da un luogo di incontro a Treviso a un progetto ampio a Venezia...

«Ar-Tea ora è anche una realtà che si occupa di fornire consulenze e di organizzare eventi. Ad esempio, sono una dei pochi esperti in Italia di Afternoon Tea in stile inglese per rendere quello che si definisce il Tea Time un momento davvero speciale».

E quell'analogia con il vino?

«Mi focalizzo molto sulla creazione di Carte del Tè che, come per il vino, possono dare ad un locale un tocco di impareggiabile eleganza. Il tè è molto simile al vino, e come il vino può essere abbinato a pietanze di ogni genere, sia dolci che salate. Può essere servito caldo o freddo e non è vero che necessita di aggiunte come lo zucchero ed il limone, un tè di qualità e preparato adeguatamente è talmente ricco di note aromatiche da riuscire ad incantare anche il palato più esigente. Io amo servirlo anche nella versione Sparkling, frizzante, all'interno di calici in vetro o cristallo, dando un'alternativa piacevole anche al tavolo di chi non desidera abbinare ai propri piatti una bevanda alcolica».

Roba da far concorrenza al Prosecco...

«Per carità. Ma il giusto abbinamento di un tè, come per il vino, è in grado di creare in bocca sensazioni estremamente gradevoli. Mi diverto anche a creare i miei Aperitè, mescolando sapientemente tè ed alcolici in occasioni mondane o culturali. Infine il tè è anche un ottimo alleato in cucina, e non mi riferisco soltanto a dolci e creme che, con l'aggiunta di diverse tipologie di tè possono assumere varianti davvero speciali, ma anche di piatti salati, come risotti, salse, pesce e carni, formaggi e molto più. In cucina molti cuochi stellati usano il tè».

Davide Scalzotto

