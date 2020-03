Sono un Ingegnere Aerospaziale e Controllore del Traffico Aereo attualmente impiegato presso il centro radar di Abano Terme. Precedentemente ho avuto esperienze come analista fluidodinamico presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e ho svolto parte della mia attività presso il CERN di Ginevra. Ho avuto modo, in questi giorni di blocco forzato a casa per l'emergenza COVID-19, di mettere in piedi un modello statistico di previsione dei dati di contagio, mortalità e dell'indice di diffusione della malattia che sta dando un riscontro di attendibilità con errore contenuto al disotto del 4%. Per costruirlo ho utilizzato i dati ufficiali pubblicati giornalmente dalla World Health Organization, e che non sono altro che la collezione dei dati comunicati dai vari ministeri della salute dei paesi del mondo. Al suo interno ho inserito anche dati demografici disponibili dal sito della CIA americana e che tengono in considerazione anche le percentuali per fasce d'età della popolazione. Allo stato attuale la nostra curva di contagio sta ricalcando molto fedelmente quella della provincia dell'Hubei, che per popolazione totale e per misure di contenimento intraprese, ricalca molto bene il caso italiano. Il tasso attuale di contagiabilità è di circa lo 0,6 per mille e dopo una piccola flessione nei due giorni passati, ha ieri ripresentato un incremento che non stabilizza ancora la previsione e non conferma una inversione di tendenza. Come dicevo, il caso analogo della provincia dell'Hubei e della città di Wuhan, hanno mostrato un tasso di contagio che ha raggiunto il suo massimo con un valore dell' 1,1 per mille ed un totale di contagiati pari a circa 81000. Quello dovrebbe essere anche il nostro valore limite raggiungibile secondo il modello per la fine del mese di marzo. Altro dato che conferma le previsioni è quello della mortalità. In Italia è il più elevato a livello mondiale ma lo scarto con la Cina è ben giustificato da quel 35% di over 55 che abbiamo a confronto del 21% cinese. I morti totali dei due paesi stanno in rapporto perfettamente uguale a quello delle percentuali or ora menzionate. Un altro paese i cui dati sono da riferimento per l'analisi è la Corea del Sud. La Corea per popolazione totale e fasce d'età è quella che più si avvicina all'Italia. Tuttavia la mortalità si è tenuta estremamente bassa. Ora poichè il virus è lo stesso e i meccanismi di contagio pure il grosso punto interrogativo era proprio nel numero dei contagi totali. La risposta risiede nell'estrema attenzione che il paese ha dimostrato nel monitoraggio dei casi di positività e nel loro tracciamento. Tracciamento utilizzato per ben descrivere le aree di contagio nelle quali effettuare campionamenti per mezzo di tampone. È plausibile che i contagiati coreani rappresentino pressochè la totalità dei positivi. Da questo dato, rapportato al numero dei decessi, si riesce a calcolare il numero degli asintomatici. Allo stato attuale prendendo per buono il tasso di mortalità coreano dovremmo avere in circolazione più di 160000 positivi non diagnosticati. Come ulteriore controllo della bontà della statistica sto monitorando i casi francese e spagnolo. Essi seguono al momento a ruota con circa dieci giorni di ritardo ciò che sta accadendo in Italia e le distribuzioni statistiche sono le stesse. Anomalo e inspiegabile il caso tedesco. Attualmente in linea col dato francese, la Germania presenta una mortalità di meno di un decimo di quanto si è visto in Italia e di quanto si sta vedendo nella penisola iberica e in Francia. Esclusa l'ipotesi che in Germania si sia trovato il vaccino, non rimane che l'ipotesi più plausibile e cioè il diverso criterio di conteggio delle morti. Quale che sia, è comunque un metodo non condiviso dal resto della comunità mondiale la quale, con l'accordo dei dati e delle curve dimostra un grado di comparabilità che i dati tedeschi non permettono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA