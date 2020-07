Sono un docente di lettere del II grado a tempo indeterminato, insegno dal 1989, nel 1991 ho partecipato per la prima volta come commissario ai vecchi esami di maturità e da allora salvo in rare occasioni ho fatto parte di commissioni di maturità (e poi di Stato) e negli ultimi anni da presidente. Nella nostra storia mai era successo che in tutto il territorio nazionale, per mesi, si sia sospesa l'attività didattica in presenza sostituendola con quella a distanza. Sappiamo benissimo come molti Dirigenti Scolastici e docenti si siano immediatamente attivati per proporre agli alunni iniziative didattiche sia asincrone e poi sempre più sincrone. Sappiamo anche come alcuni si siano invece dimostrati più refrattari. Ma la Scuola ha saputo mantenere quel senso di comunità e di appartenenza ad un gruppo, facendo in modo che i giovani si sentissero meno isolati. In questi mesi ho aiutato colleghi che, magari seguirono mie formazioni, a organizzare le loro lezioni e fornito consigli a Dirigenti sulla valutazione della dad e sulle nuove tecnologie. Devo confessare che ero felice perché finalmente vedevo un fermento innovativo dal basso che mi faceva ben auspicare una rivoluzione nella scuola. Leggendo le note ministeriali lo notavo anche dall'alto. In pochi mesi stava accadendo quello che in anni non si era riuscito a fare. Da sempre ammiratore di progetti didattico-metodologici innovativi ben rappresentati in esperienze come le Avanguardie Educative o Le Piccole Scuole di Indire ero convinto che questa pandemia ci avrebbe portato ad un progetto di scuola in cui il meglio della tradizione si sarebbe proiettato verso una visione più vicina alla società. Speranza confermata dal confronto con molti Istituti, che grazie ai Dirigenti, ai Docenti e a tutto il personale, stanno lavorando per meglio comprendere le esigenze dei loro territori e della società che corre molto più velocemente di come si possa pensare adeguandosi con innovative metodologie didattiche e particolari attenzioni alle necessità dei ragazzi. Invece purtroppo al mattino i sogni si infrangono: è solo questione di rotelle e disposizione di banchi. Leggo di come un dirigente risolve il problema della capienza delle aule, girando i banchi di misura 60 per 80 in modo che gli studenti si siedano nella parte stretta e quindi nell'aula si possano disporre vari banchi in più. Essendo io grasso e alto 1.85 cm non vorrei essere un alunno costretto a infilare le gambe in meno di sessanta centimetri. Ma il metro boccale è rispettato. Non parliamo poi dei banchi a rotelle: la Repubblica Italiana ne comprerà a migliaia. Bene! Ma mi pongo un dubbio: ci si è chiesti se quel tipo di arredo scolastico sia legato ad un particolare ambiente di apprendimento e relativa metodologia? Da modesto formatore negli anni passati facevo notare che avere una LIM in classe ed usarla come fosse una lavagna con gessetti non rappresentava certamente un'innovazione didattica, ma un semplice diverso supporto. I banchi a rotelle senza una rivoluzione metodologico-didattica saranno soldi buttati. Scusate a questo punto rimpiango chi aveva un'idea di Scuola da Berlinguer, alla Moratti, passando per la Gelmini fino alla Giannini magari non sempre da me condivisa, ma era un'idea, un progetto. A settembre 2020 entreranno in prima primaria i bambini nati nel 2014 e nei primi mesi del 2015, usciranno dal percorso d'istruzione di II grado nel 2033, dal mondo del lavoro dopo il 2080. A loro la Repubblica deve dare una scuola adeguata ai tempi, capace di dare ai Suoi figli le conoscenze, le abilità e le competenze per esseri cittadini europei consapevoli in grado di affrontare al meglio il XXI secolo. Ecco perché dobbiamo sfruttare questa opportunità! Non si perda quest'occasione: dalla tragedia pandemica può nascere una speranza.

