Sono stressata. Sono stanca. Sono nervosa. Sono fiduciosa. Mi sto impegnando, sento che ce la farò. Ci metto tutto il coraggio che ho. Ascoltando centinaia di donne e le loro modalità di affrontare la vita, ho notato come ci siano due grandi modalità di esprimersi. Da un lato molte donne in salute, con vite normali, con controlli medici periodici perfetti, si lamentano tuttavia di essere sempre stressate. La sensazione è che, pur vivendo fasi buone della vita, come loro stesse poi riconoscono, aderiscano invece ad una percezione di sé...