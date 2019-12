CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono quattro i grandi fotografi che hanno immortalato le scene sui set dei film di Fellini che omaggiano i cent'anni dalla nascita del grande regista.Gideon Bachmann è nato in Germania nel 1927, è cresciuto negli Stati Uniti e, negli anni Sessanta, è tornato in Europa, fissando la sua dimora in Italia. Iniziò la sua carriera nel cinema con una trasmissione alla radio americana che fu, per oltre un decennio, l'unico programma radiofonico sul cinema ad andare in onda con regolarità. Per decenni ha collaborato in veste di consulente con...