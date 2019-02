CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono pronta a saltare L'ultimo ostacolo, in questo bellissimo circo di riviera dove ti fanno sentire una rockstar. Allora ci diventi, anche solo per una settimana. Se quando normalmente vai in una trasmissione tv porti una modesta busta con il cambio, a Sanremo arrivi con 12 valigie, che nemmeno Beyoncè o Michelle Obama in trasferta. Non amo i tessuti romantici e indosserò ciò che mi sta meglio. Tagli maschili per far uscire il mio essere donna. C'è euforia sparsa fra noi artisti, un modo per far calare la tensione, che qui è l'amica più...