«Sono Pino, il re della pizza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOChiede ad uno dei suoi dipendenti di portargli un cartone per le pizze da asporto e si mette a contare: non ricorda neanche lui quante sono, ormai, le sue insegne: Sei, dodici, diciotto- scorre in fretta l'elenco col dito...- insomma, una quarantina, taglia corto, sparse in tutto il Veneto, undici con servizio in tavola e ristorante - da Caorle a Vicenza, da Padova a San Donà di Piave fino all'ultima, inaugurata pochi giorni fa, in Piazza Bra, a Verona - le altre per asporto, le famose Pizzalonga, format nato più di venti anni...