Sono in netto aumento le iscrizioni nelle scuole materne del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ISTRUZIONEVENEZIA La buona notizia è la conferma che la materna XXV Aprile di Saccafisola rimarrà aperta in deroga anche quest'anno, nonostante il numero di iscritti sia inferiore al livello previsto dalla legge. Lo ha ribadito in commissione l'assessore all'Istruzione Paolo Romor: «Per noi è importante tenerla aperta, anche in deroga, data la sua peculiarità di servire anche i figli di donne carcerate. Abbiamo anche investito sulla scuola, mettendo un'insegnante in più rispetto a quanto prevede la legge, per poter svolgere attività che...