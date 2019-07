«Sono il re della Marmolada»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOUna giovinezza irrequieta, un rapporto di odio-amore con la famiglia, una profonda insofferenza per il lavoro in fabbrica. E poi la redenzione. «L'amore per la montagna mi ha fatto scoprire i veri valori della vita e a oltre 40 anni, sulla cima più alta delle Dolomiti, sono rinato». Carlo Budel, custode della Capanna Punta Penìa, rifugio posto sulla sommità della Marmolada nonché re dei social network, si racconta. Lo fa attraverso un libro, che ha quasi una valenza catartica: La sentinella delle Dolomiti - La mia vita...