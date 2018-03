«Sono entrato e ho visto l'orrore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITROVAMENTOVENEZIA «Sono entrato con una piccola torcia e ho visto i denti di una testa... mi sono spaventato a morte e sono fuggito».Una scena da film horror che non dimenticherà facilmente Sergio Crovato, il veneziano che dopo sette anni ha scoperto il cadavere mummificato di quello che sembra il suo vicino, il professor Lelio Baschetti. «Anni fa lo incrociavo mentre rientrava a casa, a notte fonda, quando tornavo da lavoro. Non lo conoscevo, lo vedevo solo tirar fuori le chiavi, aprire la porta ed entrare in casa». Baschetti viveva...