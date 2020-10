Sono 35 milioni di casi e più di 1 milione morti nel mondo: questi ad oggi i numeri di COVID19 che ha causato una crisi economica e sociale senza precedenti che si risolverà, secondo l'opinione più diffusa, solo quando sarà disponibile un vaccino. Attualmente sono in studio sull'uomo oltre 30 vaccini, almeno altri 165 sono in sviluppo. Si tratta di una vera e propria corsa al vaccino, che vede in prima linea le maggiori potenze mondiali perché chi disporrà per primo di un vaccino godrà di vantaggi enormi sia sanitari, potendo proteggere la propria popolazione, ma anche economici, per la possibilità di brevettare e commercializzare il proprio vaccino e soprattutto, di anticipare la ripresa delle attività produttive e del turismo. Lo sviluppo di un vaccino deve seguire metodologie universalmente accettate richiedendo lunghi tempi di studio. Pertanto è evidente che le affermazioni di molti sedicenti esperti di COVID19, secondo i quali avremo un vaccino in autunno oppure il vaccino sarà pronto in primavera appaiono irrealistiche ed illusorie. Ma quali sono oggi i vaccini in pole position? Gli accordi che molti stati, tra cui l'Italia, stanno sottoscrivendo con la compagnia americana Moderna per acquistare in anticipo milioni di dosi, farebbero pensare che il vaccino mRNA-1273, sia il più promettente. Esso è già entrato in fase 3 ed è frutto di studi approfonditi del virus, iniziati precocemente, e di cospicui investimenti in ricerca e sviluppo. I Cinesi, i primi ad essere colpiti dalla pandemia, tuttavia non dormono. A luglio, dopo la pubblicazione dei risultati della sperimentazione di Fase 2 la company cinese CanSinoBio, con il sostegno del Governo ha approvato il vaccino Ad5 per un uso limitato sul personale di aziende statali cinesi e sulle forze armate, cioè categorie di persone soggette alla gerarchia. Ciò evidenzia chiaramente la volontà di imprimere una accelerazione decisa verso la fase 3, recuperando il gap rispetto al vaccino americano. Ma il caso ancor più controverso, e per molti versi preoccupante, è quello di Sputnik V, il vaccino Russo: dopo soli 2 mesi dall'inizio della Fase 1 e senza il sostegno di alcuna pubblicazione sulle riviste internazionali e sul sito internet del Gamaleya Research Institute che lo ha sviluppato, il Ministro della Salute della Federazione Russa ne ha approvato l'uso clinico. Con l'evidente intento di rassicurare la popolazione russa, nella la conferenza stampa dell'11 Agosto Vladimir Putin, ha comunicato d'aver autorizzato la vaccinazione su una delle figlie sostenendo che «il vaccino è abbastanza efficace e non ci sono problemi di sicurezza». Evidentemente non rassicurata dall'abbastanza di queste dichiarazioni, l'OMS ha chiesto a Mosca di non allontanarsi dai protocolli internazionali. Nonostante sia stata pesantemente colpita precocemente dalla pandemia, l'Italia non è fuori dalla corsa al vaccino, anche se non sarà facile colmare il gap rispetto alle superpotenze. Iniziare tardi uno studio limita le possibilità del paese di essere competitivo a livello internazionale, lo rende potenzialmente dipendente dall'estero e ritarda l'accesso alla prevenzione per la popolazione. All'Istituto Nazionale malattie Infettive (INMI) Spallanzani è iniziata la fase 1 di sperimentazione sull'uomo di GRAd-COV2, il candidato vaccino italiano, realizzato, prodotto e brevettato dalla società biotecnologica italiana ReiThera.

