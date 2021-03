Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNIVERSARIOLui contadino veneto, colto, curioso, partigiano, comandante delle brigate Garibaldi; l'altro romano, piccolo borghese, democristiano, mai entrato in una biblioteca. Rodolfo Sonego e Alberto Sordi non avevano nulla in comune, eppure il loro sodalizio cambiò la storia della commedia italiana. Perché a livello artistico, lo sceneggiatore bellunese e l'attore romano si capivano al volo: occhio spietato sul mondo, come...