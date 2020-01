Solo film italiani, arriva Cine 34

Solo film italiani, di tutti i generi, da quelli prodotti dagli anni 40 in poi, decine dei quali mai trasmessi in televisione. Debutta il 20 gennaio il nuovo canale tematico Mediaset, Cine34, interamente dedicato al cinema italiano. La scelta della data non è casuale. Il 20 si celebra il centenario della nascita di Federico Fellini e al grande regista sarà dedicata la programmazione dell'intera giornata. «Nel panorama televisivo mancava un canale dedicato solo al cinema italiano e ci abbiamo pensato noi - ha detto Marco Costa direttore canale tematici Mediaset nella conferenza stampa di presentazione a Milano - Altri eliminano i canali tematici e noi ne apriamo di nuovi: con questo siamo a 10 e finora abbiamo la conferma che intercettano nuovo pubblico senza erodere lo share delle reti generaliste».. «Nella library Mediaset ci sono 2672 titoli italiani e 446 non sono mai stati trasmessi in televisione - ha aggiunto Diego Castelli, channel manager - ci saranno diversi cicli dedicato a tutti i generi dai polizieschi al western fino all'erotico in tarda serata». Cine34 non prende il posto di Iris che però non trasmetterà più film italiani.

