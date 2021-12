SOLIDARIETA'

VENEZIA Una visita riservata a San Marco, l'incontro con il Patriarca Francesco e cena di Natale in Seminario per 55 persone offerta dalla Caritas. È il dono che la Chiesa veneziana ha offerto ieri sera agli ospiti delle mense e dei dormitori e alle famiglie legate a Casa famiglia San Pio X.

Una serata che ha nutrito anche lo spirito attraverso la bellezza della basilica cattedrale di San Marco vivendo una occasione di dialogo con il Patriarca Francesco conclusa poi con un momento conviviale e gli auguri di Natale in Seminario. I seminaristi hanno servito a tavola offrendo poi un breve momento di intrattenimento. Erano sono state invitate 55 persone: ospiti delle mense e dei dormitori a cui si sono aggiunti alcuni migranti accolti grazie ai corridoi umanitari e al progetto Apri. A questi si sono unite anche alcune famiglie assistite da Casa famiglia San Pio X.

Il Direttore della Caritas, il diacono Stefano Enzo, spiega le ragioni di questo appuntamento: «La Diocesi di Venezia ha desiderato offrire un momento di condivisione e bellezza. I nostri ospiti non devono solo sentirsi raggiunti da un servizio o da una funzione di assistenza. L'arte di San Marco è per i poveri, perché è povera e ricca al contempo: elaborata e preziosa, ma allo stesso tempo per tutti, in particolare per i poveri che ne potevano e ne possono godere. I poveri si appropriano così della loro cattedrale. San Marco non è un luogo per turisti, è la Casa di Dio e perciò è una casa per tutti, in cui l'arte è a servizio della liturgia e dell'evangelizzazione».



